No entregarán el ´fondo de prohuelga´

El Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos que respalda a obreros de Altos Hornos de México (AHMSA), no entregará el fondo de pro huelga a sus trabajadores en medio de esta crisis financiera que enfrenta la siderúrgica.

A través de diversos medios de comunicación de Monclova, los obreros han manifestado que solicitarán se les entregue este recurso, que se les va descontando durante todo el año y se les entrega en tiempos de revisión de contrato de su Sección Sindical, sin embargo, se ha descartado esta posibilidad.

Gerardo Flores Escobedo, vocero del gremio, aclaró que los obreros buscan que se les otorgue el recurso en esta temporada, porque tienen que realizar pagos que tenían programados con el ahorro, pero no es posible.

"No se les puede entregar porque ese dinero desde que va saliendo se va metiendo en una cuenta del sindicato, está a plazos, no se puede sacar para entregarse, no se puede dar el monto a todos porque no está disponible el dinero ahorita", dijo.

Mencionó que el recurso está programado para entregarse en el mes de marzo a los obreros adheridos a la sección 147, en mayo a los obreros de la sección 288 y no se puede adelantar.

Explicó que hasta ahora que los obreros tienen menos percepción salarial, porque no hay bonos de producción en la empresa, el Sindicato Nacional Democrático ha gestionado el que se les suspenda a los obreros los rebajes de préstamo personal, además del descuento de la casa obrero, así como el descuento del fondo de prohuelga.

Gracias a ello, los obreros pueden recibir hasta mil pesos semanales más en su salario, y con esto pueden aminorar los gastos que se les han acumulado ante el incumplimiento del pago del ahorro por parte de la empresa.

Agregó que se les da un Programa de Orden y Limpieza, que es un 10 por ciento del salario y también se mantiene el premio de asistencia.

Reiteró que es imposible que se les entregue el fondo de prohuelga, pues se entregará en los próximos meses de marzo y mayo, según la sección sindical.