"No es mi hermano"

Juan de Dios Quintero Pérez dijo que según los datos de aportados por la Fiscalía del Estado de Coahuila, no es su hermano el indigente "enamorado" de la mujer de bronce, sin embargo están dispuestos a venir a Monclova e incluso practicarse exámenes de ADN para determinar si es José Ausencio Quintero, su hermano desaparecido hace 26 años.

"Ya gente de Fiscalía se comunicó con nosotros y nos pidieron señas particulares de mi hermano, ellos nos están aportando fotos y videos para que las observemos, sin embargo no creemos que sea mi hermano porque incluso en los videos que subió a la red un hombre, se ve como forza al indigente a decir otro nombre, el de mi hermano, incluso él se acerca y así lo llama o por los apodos de mi hermano, lo cual no se nos hace justo sea o no sea José Ausencio".

Dijo que la Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila les informó que monitorearán al indigente y seguirán con las revisiones corporales pero no pueden detenerlo contra su voluntad, por lo que esperarán más pruebas para determinar si vienen o no a Monclova.

Juan de Dios Quintero dijo que está dialogando él y sus 10 hermanos para tomar una decisión, sin embargo la mayoría asegura que no es su hermano la persona indigente de la plaza de Monclova.

En cuanto al supuesto contacto "oficial" que tienen en este municipio, Juan de Dios dijo que no lo conocen y por lo menos él y sus hermanas no han tenido un contacto con él, por lo que lamentó que existan personas que buscan notoriedad en casos como estos, en donde la vida de una persona puede cambiar si son más personas lo que lo ven por medio de publicaciones en redes o medios de comunicación.

"Nosotros nunca estuvimos en contra de aportar datos o hablar con medios, mi familia tiene pocas esperanzas de que sea José Ausencio el indigente, sin embargo queremos salir de dudas, al principio buscamos por cielo, mar y tierra a mi hermano y con el tiempo dejamos de hacerlo, hoy albergamos una esperanza pequeña, aunque posiblemente no sea la misma persona".

Al ser cuestionado sobre si sus padres saben de este caso, Juan de Dios dijo que ya están enterados y será hoy cuando se determine si los supuestos hermanos vienen o no a Monclova, ya que esperarán las fotos y videos de la fiscalía para determinar si tiene caso venir y hacerse los exámenes de ADN o definitivamente no es José Ausencio el Indigente Enamorado.