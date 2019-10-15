No escatimamos en salud: Paredes

Arrancó el tratamiento toxina botulínica en el Hospital Amparo Pape de Benavides, acciones que se realizan entre el Gobierno del Estado y el ayuntamiento de Monclova y Frontera, ante esto Alfredo Paredes López señaló que así como en la seguridad, en la salud no se va a escatimar.

La ingestión de alimentos contaminados por toxina botulínica preformada produce botulismo, una enfermedad que se caracteriza por el desarrollo de alteraciones vegetativas (sequedad de boca, náuseas y vómitos y parálisis muscular progresiva).

Unen esfuerzos autoridades municipales con Gobierno del Estado.

Dicho procedimiento representa un costo de aproximadamente 4 mil pesos por pacientes, pero gracias a las acciones y colaboración entre ellos, se podrá otorgar de manera gratuita, el tratamiento dura de 4 a 6 meses.

Coahuila es el primer estado del país, enfocado a niños con parálisis infantil, que no pueden caminar, tienen brazos con contractura, toman rehabilitación y hacen algunos ejercicios para su recuperación.

Por el momento son 20 niños los beneficiados, pero se atenderá a la población que lo requiera, apenas inició el programa, no tiene costo alguno se realiza de manera gratuita.

En el arranque estuvieron presentes Roberto Bernal Gómez, Faustino Aguilar Arocha; Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04 y los alcaldes Alfredo Paredes López y su esposa Pamela Garanzuay, además de Florencio Sillar Linaje.

“Estoy seguro que es el mismo camino que marca el gobernador de entrar en coordinación, trabajando siempre en conjunto, uniendo esfuerzos, es un programa temporal se tiene que aplicar de 4 a 6 meses, el costo corre por el Gobierno del Estado y luego por los municipios de Monclova y Frontera, esto con la intención de avanzar y beneficiar a más niños, jóvenes y adultos”, comentó el alcalde Alfredo Paredes.

Señaló que muchas veces hay embolias, parálisis que dejan daños en el cuerpo con este trámite gratuito podrán tener mayor flexibilidad y una forma digna para vivir el día a día.

“Ni en salud ni en seguridad, escatimamos, tenemos que seguir invirtiendo para tener una sociedad más activa la coordinación que existe entre los gobiernos permitirá tener personas más saludables y fuertes, eso nos llevará a un buen destino”, finalizó el alcalde.