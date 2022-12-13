“No estamos en contra de AHMSA”

Arturo Valdez presidente de la Canaco Monclova externó que las cámaras Empresariales quieren que le vaya bien a AHMSA y nunca han estado en su contra, esto luego que Francisco Orduña, director de comunicación de la acerera, los tachara de obedecer intereses políticos.

Lo anterior ocurrió luego que varios empresarios de la región centro se reunieran con un posible candidato a la gubernatura pro Coahuila perteneciente al partido Morena y a otras declaraciones que ofreció el presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR), respecto a la precaria situación de la acerera.

Ante esto, el representante de la Cámara Nacional de Comercio señaló que aunque no asistió a dicha reunión, reconoce que todos los compañeros de las cámaras empresariales quieren que Altos Hornos de México resurja.

“Estamos preocupados obviamente si llegara a cerrar AHMSA o se declara en quiebra, quÉ se va a hacer con tanto trabajador, a nosotros no nos conviene. Si los demás compañeros tuvieron reunión con Mejía Berdeja, era para sacar adelante a la siderúrgica y no para dañarla”.

Señaló que todos han dialogado y ruegan para que salga adelante, pero el problema principal son los dueños de la acerera, quienes dijo, que no se dejan ayudar ni dan la cara sobre cómo arreglar la situación por la que está pasando.

“Sabemos que el problema lo tiene el gobierno federal con Alonso Ancira, la rivalidad que hay y creemos que si cambiara de mano, le haría mejor a la empresa, como empresarios pedimos que digan a que solución llegarán”