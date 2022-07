No favorece a papelerías feria de útiles

Posiblemente este año no se realice la Feria de Útiles Escolares que tradicionalmente hace la Cámara Nacional de Comercio para invitar a sus socios a reunirse en la plaza principal y ofrecer los útiles a los clientes a un costo más bajo.

Arturo Valdés presidente de la Canaco, dijo que hicieron un sondeo con socios de la cámara Nacional de Comercio para realizar la tradicional feria de útiles escolares pero el resultado no fue favorable y es que la situación que han atravesado las papelerías no es buena por lo que ofrecer un producto a bajo costo no es una buena opción para ellos.

Muchos de los socios que vendían uniformes cambiaron el giro y ahora venden batas para enfermería, camisolas y lo relacionado a doctores y enfermeros, eso en el caso de quienes cambiaron de giro y otros definitivamente cerraron por los estragos de la pandemia.

En el caso de las papelerías no les ha ido bien, algunos comerciantes tienen mercancía para pasar este ciclo escolar en el negocio, no hay para irse a la plaza a la Feria de útiles, no quisieron invertirle porque es mercancía con la que tienen desde hace dos años.

Aguillón cerró la escuela de corte de pelo gratis ya no la tiene, se cerró, todo esto ha hecho que no quieran participar en la feria al menos por este año, por lo que probablemente no se haga, aunque no se ha tomado una decisión definitiva se tiene hasta el viernes.

Hasta este momento hay tres socios interesados en participar, por lo que la feria está peligrando, sin embargo el comercio está preparado para el regreso a clases con descuentos reales, con mercancía con promociones y la atención que el cliente merece.