No finiquitó Dávila a 400 trabajadores

Poco más de 400 empleados que laboraban en diversas áreas del Ayuntamiento se encuentran en una situación de incertidumbre laboral luego de que el ex alcalde Mario Dávila Delgado no los finiquitara antes de finalizar su mandato.

Con el inicio de funciones del nuevo equipo de servidores públicos para el periodo 2025-2027, la sorpresa fue evidente al encontrar personal aún en las oficinas, quienes fueron instruidos a acudir al departamento de Recursos Humanos para aclarar su situación laboral.

Estos trabajadores se plantaron a las afueras de la Presidencia Municipal, tras haber recibido notificaciones de su baja por parte del ex director de Recursos Humanos, Carlos Moreno, quien estando al frente del departamento les indicó que sería la nueva administración del alcalde Carlos Villareal la responsable de liquidar sus finiquitos.

José Alberto Medina Martínez, secretario del Ayuntamiento, comentó sobre el asunto: "Nosotros no podemos ir fuera de lo que marca la ley, los ampara la ley. Sin embargo, se está viendo el tema de reactivar a la gente de la administración y luego les van a llamar".

"El compromiso que habíamos hecho con el alcalde saliente era que nos mandara una programación de cuantos iban a salir, cuantos iban a finiquitar, era un número que luego cambio"

Medina Martínez explicó que ya se había reunido con la directora de Recursos Humanos para abordar el problema.

Sin embargo, antes de entrar en funciones recibieron algunos mensajes de empleados que decían "a mí ya me dieron de baja y me dicen que la otra administración me tiene que pagar".

La nueva administración asumirá los compromisos pendientes y buscará garantizar certeza laboral a los trabajadores.

"Lo que vamos a hacer es buscar el mecanismo; entiendo que temen el 'vete yo luego te aviso', pero hagan un oficio y pónganse a disposición. Eso les garantiza la legalidad mientras se revisa su situación", sostuvo.

El nuevo gobierno también planea revisar cada una de las áreas administrativas, ya que han detectado incongruencias en el organigrama existente, pues resulta que hay empleados que laboraban para un departamento y que se desempeñaban en otra área.

"Estamos valorando a la gente; quienes tengan experiencia deben quedarse", concluyó.