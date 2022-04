No habrá Ley Seca en Monclova

MONCLOVA, COAHUILA. - Luego de que durante los últimos días ha prevalecido la confusión entre los depósitos, tiendas, cadenas comerciales, expendios, restaurantes y en especial entre los consumidores, sobre sí habrá o no en Monclova Ley Seca con motivo de la Consulta de Revocación de Mandato, el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme, anunció que no se emitió el decreto estatal que prohibirá la venta de bebidas embriagantes durante este fin de semana.

Y es que mientras que algunas cadenas nacionales de tiendas de conveniencia y de autoservicio habían anunciado que a partir de este sábado y hasta el cierre del domingo no habría venta de bebidas alcohólicas, otros negocios habían señalado que no sabían que hacer, ya que no habían recibido información oficial a este respecto.

Este viernes, el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme, en breve entrevista con los medios de difusión, durante su gira en el Pueblo Mágico de Parras de la Fuente, confirmó que Coahuila no emitió el decreto por medio del cual se ordena la observación de la ley seca.

"No. Ya es muy tarde también para que nosotros podamos emitir uno (decreto). La verdad es que no. Vamos a cuidar los horarios, pero no habrá Ley Seca en Coahuila", dijo el Gobernador del Estado en gira de trabajo por el Pueblo Mágico de Parras.

Así las cosas, a 48 horas de que se realice en Monclova, en Coahuila y en todo el País, la Consulta de Revocación de Mandato, en la que los mexicanos decidirán si queda Andrés Manuel López Obrador, como presidente de México hasta el 2024 o si deja el cargo, se confirma la buena noticia para los amantes de las bebidas alcohólicas y para los negocios que se dedican a su comercialización de que no habrá Ley Seca.

Cabe señalar que hasta la hora en que se redactó esta nota, Ciudad de México, Tlaxcala, Zacatecas, Nuevo León, Tabasco, Campeche, Guanajuato, Veracruz y Baja California Sur, habían anunciado la observación de la Ley Seca, con motivo de la Consulta de Revocación de Mandato.