No habrá puente educativo por transición de gobierno federal: ¿Qué pasa con las clases?

El próximo 1 de octubre marca un nuevo inicio en la administración pública del país con la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como Presidenta de la República Mexicana. Sin embargo, este evento no será motivo para un puente educativo, informó Abraham González, titular de servicios educativos en la región Centro.

Este viernes, las clases estarán suspendidas debido a la realización del consejo técnico, pero el lunes siguiente sí habrá clases. Es importante destacar que el 1 de octubre es un día inhábil, por lo que no se considerará un puente educativo. Los alumnos que no asistan a clases el lunes recibirán una falta no justificada.

Aunque muchos padres de familia podrían tomar la oportunidad de disfrutar de un fin de semana largo con sus hijos, es fundamental tener en cuenta que la asistencia el lunes es obligatoria. La suspensión de clases este viernes es para que los docentes puedan participar en el consejo técnico, un espacio para evaluar y mejorar el desempeño educativo.

Es importante recordar que la transición de gobierno federal es un evento significativo, pero no debe afectar la rutina educativa de los estudiantes. Los padres de familia deben planificar adecuadamente y asegurarse de que sus hijos asistan a clases el lunes siguiente al consejo técnico.