No habrá segunda dosis para maestros

No hay indicaciones de aplicar una segunda dosis contra el Covid-19 a los 8 mil 300 trabajadores de la educación, el director de Servicios Educativos mencionó que esperan información y hasta el momento los docentes como administrativos, cuentan con anticuerpos para combatir la enfermedad.

La farmacéutica CanSino recomendó aplicar un refuerzo de su vacuna contra el Covid-19 seis meses después de recibir la primera dosis, luego de un estudio realizado por la empresa, el cual ya fue entregado a la autoridad sanitaria mexicana.

Félix Alejandro Rodríguez Ramos mencionó que a pesar de las críticas hacia a la efectividad de la vacuna, será el gobierno del estado el que decida si se aplicará el mismo biológico, así como las consideraciones.

Recordó que en el mes de abril se vacunó a 8 mil 300 trabajadores de la educación desde nivel inicial hasta nivel media superior, entre públicas y privadas. Señaló que luego se hizo un estudio a 25 trabajadores de la región centro para verificar el por centaje de anticuerpos que desarrollaron y todos tuvieron resultados favorables.

Las oficinas de Servicios Educativos no tienen información específica para la aplicación del refuerzo de la vacuna CanSino, la Secretaría de Educación Pública ni el sector salud han pedido que se organice al personal de la educación para volverlos a proteger contra la enfermedad.

“Aunque no nos han informado, no quiere decir que esto no sea cierto pero toda vacuna tiene una caducidad, esperaremos indicaciones oficiales de las autoridades correspondientes y actuaremos al respecto”.