No hay denuncia contra adolescente

A pesar de que el hecho fue ampliamente difundido en medios de comunicación y redes sociales, hasta el momento no se ha presentado una denuncia formal en contra del menor de 16 años que fue detenido el martes por la noche en la colonia Tierra y Libertad, tras ser sorprendido causando destrozos con un arma de balines a bordo de una camioneta Suburban.

El delegado regional de la fiscalía general del Estado, Miguel Medina, explicó que, al no existir cargos formales en su contra, el adolescente podría quedar en libertad este jueves. "Sin denuncia no hay delito. Si los afectados no interponen la denuncia correspondiente, no hay elementos para continuar con el proceso legal", señaló.

El funcionario indicó que el joven fue detenido en flagrancia por elementos policiacos, quienes lo sorprendieron realizando actos vandálicos y lanzando amenazas desde el vehículo en el que se trasladaba. Se abrió un expediente preliminar, pero la continuidad del caso depende de que las personas afectadas acudan a la Fiscalía.

Medina subrayó que este tipo de situaciones evidencian la falta de supervisión familiar. "Un muchacho con una Suburban y una pistola de balines... aquí es importante que las familias asumamos la responsabilidad de nuestros hijos para evitar que estas conductas se conviertan en un problema para toda la comunidad", enfatizó.