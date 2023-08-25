No interesa a AMLO gente de Altos Hornos

El Presidente de la República ha dado un claro mensaje del desinterés que tiene en el tema de Altos Hornos de México, al no manifestarse al respecto a tres días de la declaración del ex Presidente del Consejo Administrativo Alonso Ancira Elizondo.

Gerardo Flores Escobedo, Vocero del Sindicato Nacional Democrático señaló que es clara la falta que tiene el Presidente Andrés Manuel López Obrador por atender el tema de Altos Hornos de México y dar una solución a la situación por la que pasa la empresa y que afecta a miles de trabajadores.

Mencionó que en las declaraciones de Alonso Ancira se indicó que el Gobierno Federal es el que tiene que tomar acciones para la llegada de los nuevos inversionistas a la empresa y que inicie la capitalización.

Sin embargo, hasta el momento el Presidente de la República no ha dado declaraciones en respuesta a las declaración o establecer acciones que permitan destrabar el tema de Altos Hornos.

“No entendemos la posición del gobierno, se supone que es una situación bastante delicada la venta de AHMSA y ni siquiera sale el Gobierno (Federal) a decir si está bien la papelería, lo que se está haciendo, si no está bien, ya le dijeron que aquel señor (Ancira), ya no está en Consejo Administrativo, ya le pidieron que acepte reunirse con los nuevos inversionistas y son ellos los que le van a decir las cosas como están”.

Señaló que mientras que el gobierno federal no acepte una reunión con los inversionistas, continuarán con rumores, con suposiciones y no se conocerá la realidad y no se aceptará la inyección de capital.