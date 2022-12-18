No le alcanza a ‘Santa’ con el aguinaldo

Monclova. Coah.- Un incremento hasta de un 50% en el costo de los regalos es el que se está presentando en este 2022, así lo informaron padres de familia quienes acudieron a las tiendas de la localidad para comparar los precios y adquirir los regalos de esta temporada.

"Los juguetes están mucho más caros que el año pasado, acudimos a diversas tiendas para comparar y hacer las compras, toda vez que al tener varios hijos debemos economizar para que el dinero pueda rendir".

Algunos de los clientes de los diversos establecimientos comerciales dieron a conocer que juguetes que en meses pasados tenían costos de 300 pesos, en esta temporada decembrina cuestan ya 800 o mil, por lo que se hace difícil la llegada de "Santa Claus".

Entre los juguetes más caros que se pueden encontrar en el mercado actualmente, se encuentran los dispositivos electrónicos como X-Box, PS3 y otros juguetes tipo robóticos inteligentes, mientras que para las niñas siguen siendo las muñecas con ropa y accesorios de moda la que llevan la delantera en costos este 2022.

Los comerciantes y compradores coinciden y confirman que el aumento en os precios de los juguetes ha sido continua en este año, sin embargo en algunos establecimientos donde comercializan juguetes, juegos de mesa y de video de procedencia “china” han tratado de mantener los precios bajos con la intención de poder sacar la venta en este año.

“Este año los juguetes en los grandes establecimientos comerciales son muy caros, por ello mucha gente prefiere venir aquí a la “fayuca” y comprar juguetes “Similares” con precios más económicos, toda vez que la inflación provocó que incluso los juguetes aumentarán de precio hasta en un 50%”, aseguró la señora Diana Méndez, comerciante de la localidad.

Es importante mencionar que muchos padres de familia prefirieron adquirir los juguetes para sus hijos en tiendas “on line” asegurando que por medio de las páginas de ventas se pueden adquirir artículos a más bajo costo y te llegan hasta a puerta de tu hogar.