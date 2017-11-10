“Me dijeron que estaban las niñas a disposición de ellos, pero no me las van a quitar, a ver cómo le hago”, expresó con evidente preocupación Edith Rendón Carranza, madre de las gemelas que están hospitalizadas por problemas de desnutrición.

La joven de 18 años de edad se encuentra al cuidado de la menor llamada Nataly, que esta fuera de peligro en la cama 5 de la sala 2, la cual está bajo observación y con alimentación constante.

Con palabras cortantes, mencionó que su hija Juanita tuvo una complicación, sin embargo no explicó el por qué, solo afirmó que tenía una infección en su cuerpo, por ello la llevaron a consultar y los médicos la dejaron hospitalizada.

Explicó que las gemelas viven en la zona Centro, junto a ella y su esposo de 25 años, de quien se sabe, se llama Juan Ramírez García, quien se dedica a la albañilería.

“No necesitamos nada” respondió al cuestionársele si las niñas requerían de leche y pañales o ropa tal vez, pues las menores tenían un estado grave de desnutrición y esto refleja la falta de recursos para alimentarlas.

“Mi esposo está bien enojado, ya viene para acá” comentó.

Con una imagen completamente descuidada, cambiaba el pañal de Nataly, la pequeñita que está fuera de peligro, ella no puede sostenerse por sí misma pese a que tiene 8 meses de edad, sin embargo se aferra a su alimentación y se espera que en corto tiempo esté estable.

La madre siguió molesta y mencionó que algo deberán de hacer, pues los agentes de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia planean quitarles a sus hijas.

“Tengo que hablarle a mi esposo, porque tiene que estar con la otra niña allá donde la tienen”, recalcó a representantes de este medio.