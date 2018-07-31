No multa Ecología a gente marginada

Por no afectar a la ciudadanía el departamento de Ecología no ha querido aplicar sanciones económicas pese a las constantes denuncias de habitantes de la colonia Calderón donde hay animales de granja y música a alto volumen por las noches.

“Hay que utilizar el sentido común de responsabilidad, a veces los vecinos lo hacen con dolo, lo ligan con problema y mortifican a sus vecinos con la música alta o con animales en sus patios”, señaló Abelardo Sánchez Vásquez, coordinador de Ecología.

Abelardo Sánchez Vásquez, coordinador de Ecología.

Mencionó que al día reciben de 2 a 3 reportes y comentó que son problemas sociales añejos muy fácil de atacar, dijo que han tratado de hacer la intervención con el departamento de Seguridad Pública para actuar.

En la colonia Calderón dijo que hay muchos animales en viviendas y en la calle, hay mujeres, niños, personas mayores que se quejan por estos problemas.

Dijo que la sanción económica se aplica luego de hacer por lo menos tres notificaciones, va desde mil 500 a 3 mil pesos, “pero como son familias de escasos recursos, por eso no queremos aplicar multas, mejor crear conciencia”, señaló

Este problema puede generar un problema mayor entre los vecinos, más si la autoridad no actúa, ante esto Abelardo Sánchez dijo que por eso han buscado la intervención de Seguridad Pública y esperan su participación.