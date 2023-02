No pagó AHMSA premio de asistencia a sindicalizados

MONCLOVA, COAHUILA. - El 60 % de mil 800 trabajadores sindicalizados y adheridos a la Sección 288 no recibieron el premio de asistencia y puntualidad, el cual va desde los 2 mil 500 y 4 mil 700 pesos, situación que causó inconformidad al interior de la empresa Altos Hornos de México.

Luego de recibir el pago de su sueldo semanal y de percatarse que a partir de la presente semana, ya no les llegó el premio de asistencia, cientos de trabajadores sindicalizados afiliados a la Sección 288 se manifestaron en las instalaciones sindicales.

"Nosotros como sindicato vamos a hacer la intervención ante la empresa para ver cual fue la situación" señaló Francisco Ríos Treviño, secretario general.

Asimismo, Ríos Treviño se comprometió a que en punto de las tres de la tarde de este jueves se le brindará información al respecto.

Finalmente reconoció que está situación afecta, no solo a los trabajadores que no acudieron a trabajar por no contar con transporte de personal, sino que perjudicó también a otros compañeros que no habían faltado:

"Tenemos casos que sí tienen su asistencia perfecta, que han ido a laborar todos los días y no les salió, quiero pensar que fue un error por ahí o algo, pero la situación la vamos a ver ahorita con la empresa cual fue la causa y vamos a atender ese llamado de los compañeros", puntualizó el entrevistado.