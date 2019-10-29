No participarán transportistas en paro nacional

A través de la Alianza Mexicana de Transportistas (AMOTAC) se realizará un paro nacional de transporte el día de hoy a partir de las 8 de la mañana, paro en el que traileros de la región aseguran no van a participar ya que lejos de ser una actividad a favor de los operadores es a favor de propietarios de línea que buscan otros intereses.

Ismael Maldonado Flores, Secretario General del Sindicato de Traileros.

El Secretario General del recién creado Sindicato de operadores quinta rueda en la región Ismael Maldonado Flores dio a conocer que todas las acciones que emprendan serán apegadas a la legalidad y a favor de los operadores, no buscando otros intereses como este paro que se anunció para el día de hoy.

Aseguró que el paro que organiza la AMOTAC va a causar serias repercusiones porque se va a realizar en una de las principales vías de comunicación que conectan la frontera norte con las regiones centro y sur del país, ya que se esta convocando a iniciar frente a las instalaciones de la policía federal en Escobedo Nuevo León para circular a marcha lenta por el libramiento con dirección a Saltillo.

Aseguró que esta vía es una de las que mas afluencia tiene, tanto de carga pesada como de automovilistas y por ello auguran con este paro nacional grandes repercusiones como accidentes y caos vial.

Destacó que los iniciadores de este movimiento que disfrazan con la falta de atención por parte del Gobierno al “hombre-camión” solo buscan intereses particulares y no para el bien de los operadores de unidades de carga pesada, por ello es que traileros de la región no se sumarán a este paro nacional de transporte.