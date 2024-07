"No perdemos lo que no tenemos", MDD

Los funcionarios públicos que no quieran trabajar, pueden pedir su retiro de la administración en el momento en que quieran, advirtió el Alcalde Mario Dávila tras señalar que van a trabajar hasta el último día de la administración y que estará supervisando las labores de todos los departamentos.

Destacó que no es que haya detectado irregularidades, pero precisamente quiere que todos se pongan la camiseta y trabajen de manera intensa.

El pasado martes al concluir la entrega de obra acudió a otra obra en ejecución a verificar los trabajos que se realizan "encontré trabajando a todos, a la gente de obras públicas a la de alumbrado, a la de Forestación".

Dijo que ese es su objetivo que todos estén en el mismo tenor hasta el último día de la administración, que las obras se sigan ejecutando para concluirse y que la ciudadanía reciba los servicios públicos que requieren.

"NO PERDEMOS LO QUE NO TENEMOS", ALCALDE

Sobre el tema de la suspensión de Tesla en Nuevo León, con lo que se pudiera detener la inversión en la región centro, el Alcalde Mario Dávila dijo "la afectación va a ser más directa en Nuevo León, nosotros no teníamos nada sobre ese tema, lo que no se tiene, no se debe contar".

Lo anterior tras el interés de autoridades de poder acaparar a proveedores de Tesla para que se instalaran en la región centro.

Dijo que los proveedores de Tesla requieren aluminio, piezas eléctricas, baterías, llantas, y pues es algo que no se tiene en la región hasta ahora.