No perderán obreros sus casas de Infonavit

"Los obreros no perderán sus casas, es Ahmsa quien les debe más de las aportaciones que en su momento descontaron de nómina y que no pagaron a la dependencia", señaló Julián Torres Ávalos dirigente del grupo de ex obreros.

Dijo que tiene qué haber un error en esta situación, pues les habían dado garantía que podían conservar su vivienda hasta que tuvieran la forma de encontrar otro empleo remunerado para continuar pagando su aportación de Infonavit.

Reconoció que los trabajadores de la empresa acerera dejaron de pagar Infonavit al momento en que se acabó el pago salarial, después de que dejó de producir.

El ex obrero mencionó que no cree que realmente estén en riesgo de perder sus viviendas, por lo que pidió calma a sus compañeros.

RECIBEN SERVICIO MÉDICO EL IMSS

Por otra parte, dijo que los obreros y sus familias siguen recibiendo el servicio médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues fue otro de los compromisos que hicieron dependencias con la base trabajadora.

"No hemos tenido ningún problema, tanto los compañeros como sus familias acuden a solicitar el servicio médico y se les brinda de manera oportuna", finalizó.