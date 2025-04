"No queremos discursos queremos acciones"

Cansados de años de abandono y promesas que no llegan a nada, trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) alzaron la voz a través de un manifiesto dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum. Dicen que ya no buscan discursos, sino acciones que realmente les devuelvan la dignidad laboral que se han ganado con años de esfuerzo.

Julián Torres Ávalos, líder del Movimiento de Defensa Obrera, explicó que este documento es una manera de ponerle rostro al dolor que viven miles de familias que dependen de la siderúrgica. "Queremos que la presidenta escuche no solo el reclamo económico, sino el grito humano detrás de tanto silencio. No pedimos caridad. Exigimos lo que por derecho nos corresponde", dijo.

La situación para ellos ya no solo se trata de sueldos caídos o prestaciones incumplidas. Torres cuenta que hay compañeros enfermos, hogares rotos y una constante ansiedad por no saber qué pasará mañana. "No hay salud mental que aguante este abandono. Y aun así, seguimos aquí, luchando", aseguró.

Aunque han escuchado mensajes de buena voluntad por parte del gobierno, hasta ahora no hay claridad sobre lo que se va a hacer. "Nos dicen que vendrán soluciones, pero nadie explica cómo ni cuándo. Nosotros necesitamos respuestas ya", reclamó.

En el manifiesto, también se pide que se tome una decisión concreta: la nacionalización de AHMSA. Para el movimiento obrero, esta medida no solo resolvería la crisis económica, sino que daría una salida digna a todos los años que han trabajado sin rendirse. "Ya en el sur del país se han hecho grandes obras con dinero público. ¿Por qué no tener ese mismo compromiso con el norte?", cuestionó el dirigente.

El mensaje final es claro: ya no basta con saber que el gobierno está enterado de lo que pasa. Lo que hace falta, dicen, es que se actúe con firmeza. "Sí se puede. Pero se necesita voluntad real. Es momento de tomar decisiones", concluyó Torres.