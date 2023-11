No recibe el IMSS a donadores de sangre

De manera prepotente la encargada de este lugar cuestionó a un Derechohabiente si no leía lo que marcaba el anuncio "No servicio de donaciones" para enseguida corroborar que desde la semana pasada no se cuenta con este importante servicio.

Representante de periódico la Voz acudió al Instituto Mexicano del Seguro Social en Monclova, luego de que usuarios reportaran la falta de equipo para donar sangre a algún paciente hospitalizado, y en el que se confirmó que no se tiene el servicio.

Un hombre de aproximadamente 25 años llegó al lugar con una hoja generada por IMSS para donar sangre sin embargo no se especificaba cuántas unidades se requerían para enviarlas a Monterrey donde su familiar se encuentra en espera de una cirugía.

La enfermera o titular del IMSS del Banco de Sangre fue muy dura al responder los cuestionamientos del Joven, en primera instancia le preguntó que si no veía el anuncio donde no se brindaba el servicio, después que es el único lugar que se tiene como Banco de Sangre y desde la semana anterior que no se cuenta el servicio y finalizó diciendo que no saben cuándo se vuelva a restablecer.

En el comunicado que se encuentra en una ventanilla se lee que no se están recibiendo donadores por indicación de la dirección médica. Cabe mencionar que diariamente se atendían a 60 personas que acudían a donar sangre.

Grave problema es el que presenta el Instituto Mexicano del Seguro Social por la falta de Banco de Sangre los donadores no tienen a dónde dirigirse para apoyar a sus familiares que requieren de estas transfusiones, el acudir de forma particular a una clínica requiere de gastos y papeleos, al momento la Dirección de la clínica siete no ha emitido información al respecto.