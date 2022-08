No resolvió Federación tema de regularización

El proceso de regularización fue mediático, nada más para decir que se llevó a cabo, pero no se ha dado solución a este problema, ya que ni siquiera el 10 por ciento de las unidades se nacionalizará.

El próximo 20 de septiembre concluye el plazo del decreto emitido por el Gobierno Federal, sin embargo el proceso de regularización avanza lento, debido al retraso en la instalación de módulos, así como la falta de recursos federales para incrementar la capacidad de atención en estos.

Gerardo Flores Escobedo, Vocero del Sindicato Nacional Democrático mencionó que en la región Centro, ni siquiera se alcanzará a regularizar el 10 por ciento de las más de 40 mil unidades que circulan y esto no es porque la gente no quiera, sino porque la capacidad del módulo no lo permite.

El decreto de regularización se emitió el 20 de enero, sin embargo el módulo del Registro Público Vehicular inició su trabajo el 01 de junio, por lo que se perdieron más de 4 meses dentro del proceso.

El retraso se debido a la falta de recursos del Gobierno Federal, para la instalación de los módulos, por lo que fue el estado quien tuvo que apoyar con personal y equipo para poder iniciar los trámites.

Debido a esto el Gobierno Federal debe reponer el tiempo que se retrasó el proceso, y dar la oportunidad para que un mayor número de personas regularicen su vehículo.

Indicó que Coahuila y sobre todo la región Centro fue uno de los que presentaron mayor retraso en el proceso, sin embargo duda que en los estados en los que se inició de manera inmediata, regularizarán el 100 por ciento.

Consideró que fue una estrategia que se utilizó para decir "lo hicimos", pero no se cumplió con lo prometido, que es apoyar y solucionar la situación que existe de autos extranjeros en México.

Ahora existe el temor e incertidumbre de que al concluir el decreto inicie decomisos por parte del SAT, de la autoridad federal y se afecte a los trabajadores que cuentan con este tipo de unidades, que quedarán fuera del proceso por falta de tiempo.