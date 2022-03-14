No se frenará la economía en la región

El conflicto bélico y el posible aumento de la gasolina no afectará la llegada de empresas a la Región Centro, “Vendrán ya no tardan mucho en que vengan”, comentó Jorge Williamson del Bosque; Sub secretario de Desarrollo Económico en la Región Centro.

Dijo que las buenas noticias empiezan a salir, esto luego de que Miguel Ángel Riquelme Solís; Gobernador del Estado, anunciara que en Trinity ofrecen más de mil empleos.

Otro caso es el de Metelmex también trae planes de ampliación de trabajadores, lo mismo pasa con Freightcar America, comentó que Grupo Fox, ya creció y van ofertar más de 500 empleos, tuvo un recorte simbólico pero lo que sí, es que Fasemex, Freightcar America, Metelmex y Trinity están solicitando trabajadores.

Lo más interesante, es que están poniendo escuelas de soldadura dentro de sus empresas para capacitar a su gente porque vienen cosas muy importantes a Monclova y la Región, les enseñan de cero soldadura, por lo que consideró que esto es garantía de continuidad del empleo.

Mencionó que además se realizó la Feria Nacional del Empleo ofertando más de mil vacantes, dijo que Canacintra tiene un catálogo donde ponen cada empresa a qué se dedican, qué hacen, qué necesitan para en un momento ser proveedores de las empresas que están llegando.

“Aquí tenemos la mejor mano de obra no solo en el Estado sino en México, vienen cosas buenas, ya vendrán, está lo del puerto ferroviario, una inversión de Mazatlán, Coahuila, Durango, viene un futuro muy grande para Coahuila y Monclova porque exportaciones se harán por el lado de Coahuila, vienen cosas muy importantes, se hace lo necesario a pesar de la pandemia y costos de la gasolina”, comentó.