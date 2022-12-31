No se monitorea cámaras de policía

Las cámaras de solapa de los policías municipales no pueden ser conectadas al centro de monitoreo en la vigilancia sobre el actuar de elementos, cuando algo sucede, se les pide el dispositivo a los elementos y se revisa de manera individual.

Así lo explicó el Director de Seguridad Pública, Raúl Alcocer Cruz tras destacar que de acuerdo al proveedor del sistema de monitoreo conectar las cámaras que traen cada uno de los elementos de la corporación es un proceso difícil y muy costoso.

Por ello, cuando se recibe alguna denuncia de extorsión, se manda llamar al elemento y se le pide que presente su cámara y se baja la información para analizarla.

“Sí hemos tenido ya casos en estas circunstancias por eso he podido yo definir con claridad si hubo o no extorsión, porque cuando se hace la investigación se levanta primero por parte del área jurídica la declaración del elemento y luego, se presenta el video en la reunión de la Comisión de Honor y Justicia, así es como se llega a la verdad de cada caso”, explicó.

Dijo que el área donde se monitorean las cámaras de las patrullas, no es manejada por nadie que pertenezca a seguridad pública, es personal externó que asignó el Alcalde Mario Dávila para evitar que se manipulara la información.

Por otra parte, destacó el jefe de la policía que tienen en “stock” 100 cámaras de solapa, así que hay suficientes para cubrir a los 40 nuevos elementos que se integran a partir del primero de enero a laborar en la corporación policiaca.

Cuestionado al respecto, dijo que hubo un caso de una cámara dañada por una persona al momento de su detención, la elemento es una mujer que fue agredida en su persona, al momento de los golpes la cámara cayó al suelo y se averió, la situación se pasó a denuncia ante el MP para que se pueda reclamar el seguro y puedan recuperar una cámara nueva.