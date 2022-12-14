No son alarmantes los casos Covid-19

MONCLOVA., COAH.-No son alarmantes los casos de covid-19 que se han observado a últimas fechas en la región centro, sin embargo se tienen que extremar precauciones debido a que por la temporada decembrina se puede exportar un virus que genere un incremento considerable en los casos, dijo el Doctor Faustino Aguilar Arocha, quien llamó a la población a usar el cubre bocas en espacios cerrados o con alta aglomeración de personas para evitar contagios.

EL Jefe de la Jurisdicción Sanitaria dijo que en los últimos días se presentaron dos defunciones por covid-19 en la región, sin embargo aseguró que en ambas situaciones fueron personas de edad adulta que presentaban un padecimiento inicial, el cual se complicó a causa de la presencia del virus.

Mencionó que de influenza se han reportado cinco casos, por lo que se estarían presentando casos de influenza, covid e incluso del virus Sincicial respiratorio agudo, por lo que es importante no bajar la guardia y evitar el acercamiento social con personas que presentan enfermedades respiratorias, ya que no se puede determinar a ciencia cierta si existen más casos que pudieran ser asintomáticos y que generaran el desarrollo de más casos de estos padecimientos.

“Podría haber probabilidades de regresar de forma obligatoria el uso del cubre bocas solo si se incrementara el número de contagios, de internados o de fallecidos, sin embargo por ahora no existe ninguna nueva disposición, por lo que depende de las personas cuidarse con los protocolos ya aplicados durante los primeros dos años de pandemia para evitar rebrotes, sobre todo en este época donde viene mucha gente de fuera a convivir en familia”.