"No soy ninguna perra, murió Emily en mis brazos"

"No soy ninguna perr...para dejar a mis hijos donde sea, hice todo lo posible pero falleció en mis brazos mi niña", externó Yesenia Guadalupe Treviño Zamora, mamá de Emily Mena Treviño quien perdiera la vida el pasado fin de semana.

Desde pequeña Emily padecía problemas de bronquios, a lo que la señora Yesenia dijo que nunca le hizo falta nada para tratarla cuando se enfermaba. El domingo 20 de agosto la llevó a consultar al Seguro Social donde los doctores le dijeron que estaba bien y que la menor no tenía nada.

Pero fue pocas horas después que la salud de Emily empeoró y fue su hijo de 6 años de edad quien la vio sin vida en su cama, quien asustado corrió con su mamá para avisarle.

"Sale mi niño y me grita, ¡Mami, mami, nuestra hermanita ya falleció!, como pude me salí de bañar y a pedir auxilio en la calle al ver que ya no reaccionaba. Le di respiración de boca a boca hasta llegar al Seguro Social, falleció en mis brazos mi niña".

Cuestionada respecto a que la señalan de maltratar a los tres niños y abandonarlos por preferir las drogas, dijo que luchó por ellos siempre y hasta el último día de Emily, a quien le dio todo el amor y la sacó a delante como pudo.

"No todos tenemos el corazón para dejar a los niños regados y tampoco soy ninguna perr...para dejar a mis hijos donde sea. Nunca los dejé solos desde recién nacidos, desde el primer embarazo siempre salí adelante, cualquier enfermedad y todo, yo estaba ahí con ellos".

Señaló que el señor Santiago Sánchez quería quedarse con Emily y se aferró a la idea, con quien estuvo por dos meses, motivo por el cual hizo publicaciones falsas en redes sociales.