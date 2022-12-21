No tendrá Alma cena de Navidad

Una navidad diferente, porque su esposo hoy no puede trabajar, padece de Parkinson y no pude caminar, por lo que no hay recursos para una cena el 24 de diciembre.

Así es como pasarán noche buena Alma Rosa Avilés Castillo y su esposo Juan Manuel Hernández Gaytán que viven en la Colonia Veteranos.

“No hay con qué hacer una cena especial, pero estamos juntos y eso es lo más importante” dijo Alma al ser entrevistada.

Este matrimonio de la tercera edad, no festejarán Navidad con un tamales, pavo, pierna, menudo u otra comida como la que sí habrá en miles de hogares en la ciudad.

Y aunque Alma y Juan tienen hijos, ellos ya se casaron, hicieron su vida y no acostumbran a visitarlos en Navidad.

En años anteriores, les ha tocado que unas personas del sector El Pueblo visita la colonia y les llevan alimentos “ojalá que este año sea igual, porque hoy sí que no tenemos nada para una cena navideña”, dijo Alma.

Y para quienes deseen apoyar a Alma y Juan a que su noche buena sea diferente, nos dejó su dirección, viven en la calle Pablo González en la propiedad marcada con el número 1900 de la Colonia Veteranos de la Revolución.

Po otra parte, Ludivina Rivera Segura, de la Colonia 21 de Marzo dijo que esta navidad espera al menos reunirse con sus hijos y disfrutar en familia.

Y sobre la cena, destacó que espera que todos cooperen para tener de perdido tamalitos en la noche buena.

“Lo importante es que estemos juntos, lo más seguro es que todos pongamos algo para poder estar en familia esta navidad”, señaló.