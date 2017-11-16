‘No todos los muertos son de la delincuencia’

“No siempre que existe un asesinato quiere decir que se trate del crimen organizado, por eso debemos esperar al resultado de las investigaciones”, respondió el delegado de la Fiscalía General del Estado.

Rodrigo Chaires Zamora, comentó que se logró identificar al joven asesinado de un balazo en la nuca, como José Fidencio Borrego, quien murió cuando caminaba por la avenida Las Torres.

El Delegado de la FGE, comentó que afortunadamente las primeras investigaciones han dado buenos resultados pues se ha logrado identificar a la víctima, además se cuentan con varias líneas de investigación.

Señaló que no se puede precisar detalles ni de la identidad de la víctima, ni mucho menos de las posibles causas del homicidio pues se podría entorpecer las averiguaciones.

“Es importante mencionarlo, no siempre que se tenga un fallecimiento por arma de fuego quiere decir que se trate de la delincuencia organizada, por lo que es necesario avanzar en las investigaciones para establecer las causas del homicidio” recalcó el Delegado.

Asimismo, Chaires Zamora comentó que la ciudadanía no tiene de que preocuparse, pues se está trabajando en coordinación con las diferentes corporaciones policíacas para mantener la tranquilidad en la ciudad.