“No viajen a Zacatecas”: Pide el gobernador Miguel Riquelme

SALTILLO, COAH.- El Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, dio a conocer que se cuenta con reportes de coahuilenses que han sido víctimas de la inseguridad que se vive en Zacatecas, luego de los hechos violentos que se registraron el pasado domingo en carreteras y comunidades de Estado vecino.

“Las cosas no se pueden ocultar, sabemos que hay retenes de integrantes de células delictivas, pero están fuera de las carreteras de Coahuila; hemos estado vigilando las colindancias y solicitamos el apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en nuestros limites; la recomendación es que no pasen por Zacatecas y para que no esté en riesgo nuestra gente”, expresó el mandatario.

Riquelme Solís añadió que dio instrucciones a Sonia Villarreal, Secretaria de Seguridad, al igual que a Gerardo Márquez Guevara, titular de la Fiscalía General de Coahuila para que estén en coordinación con los municipios que cuentan con el mando único y que de esta manera se refuerce la seguridad en toda la entidad.

De igual manera, el mensaje a los “paisanos” que han comenzado a llegar a tierras mexicanas es que crucen por Piedras Negras o Acuña para seguir su camino por Matehuala, debido a los asaltos que han sufrido los coahuilenses por parte de integrantes de la delincuencia organizada en carreteras y ranchos de Zacatecas, lo mismo que en Nuevo León y Tamaulipas.

ERA UNA REFORMA ABERRANTE

En otro tema, Miguel Ángel Riquelme Solís definió a la Reforma Electoral impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador como aberrante y de marcado retroceso; además de felicitar a los Diputados que votaron en contra de la misma.

En cuanto al “Plan B”, también propuesto por el mandatario federal, el Gobernador de Coahuila señaló que se hizo en forma vengativa, ni siquiera analítica o de reflexión: “Es una venganza contra el INE dentro de la reforma secundaria, un enorme retroceso para nuestra democracia. Morena, la Presidencia de la República siempre te convierte esto en corrupción y en dinero que se puede utilizar en otras cosas, pero la democracia nos ha costado mucho también”.

Lo anterior con base a la reducción presupuestal del órgano electoral equivalente a 3 mil 605 millones de pesos: “Ee un enorme retroceso a nuestra democracia, pues el contar con una institución fuerte que le ha costado mucho al país, todos los partidos políticos han tenido la oportunidad de alzarse con la victoria”.