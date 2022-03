Familiares de cafre que arrolló a 11 jóvenes al salir del Lienzo Charro de Frontera, intentaron comprar a los padres de Maribel Domínguez para evitar que el responsable pisara los juzgados, así lo señaló el padre de la joven de 16 años que continúa grave de salud.

José Domínguez mencionó que esto ocurrió el lunes pasado en las instalaciones del Ministerio Público cuando estaban interponiendo la denuncia, ya que la licenciada se le acercó para arreglar con el papá del chofer mediante un intercambio monetario.

"Yo no voy a vender la salud de mi niña por nada del mundo, jamás nos llegarán al precio. Martín Monreal me asesoró y le daremos para adelante, pero sabemos que las autoridades no están haciendo bien su trabajo ya que ni siquiera tenían conocimiento del video donde se aprecia como los atropelló".

Señaló que ese mismo día fue cuando una persona se acercó a su esposa para que firmaran un acuerdo, pero en realidad la querían engañar para que firmara el perdón del responsable Ricardo "N", quien ahora se encuentra libre y comparecerá nuevamente ante el Centro de Justicia Penal el próximo sábado antes de mediodía.