“Nos están reprimiendo”

Afines al Sindicato Minero tomaron las instalaciones de la Sección 288 señalando que están cansados de la represión que viven por parte de Relaciones Laborales, esto tras la salida de varios de sus simpatizantes.

Manuel Prince Durón, Delegado del Sindicato Minero señaló que se decidió tomar el día de ayer el recinto sindical después de años de ser víctimas de represión y abusos, en los últimos meses se dieron de baja a trabajadores que comulgaban con el Sindicato Minero tras incurrir en alguna falta administrativa.