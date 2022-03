"Nos quisieron quemar y nos volvimos fuego"

Fue a las 5:30 de la tarde cuando dio inicio la manifestación pacífica convocada por el grupo de Sororidad Monclova, las féminas de todas las edades portaron ropa de color negro con morado y verde, llevaron cartelones en los que escribieron: "¿Si fuera una pared también me cuidarías?", "Se lo debemos a las que ya no volvieron", "Mi yo de niña no pudo decir nada, mi yo de ahora no callará", entre otras frases más.

Asistieron alrededor de 300 mujeres al movimiento pacífico, a pesar de la pandemia del Covid-19 llegaron a la Plaza del Magisterio para demostrar que siguen en pie de lucha contra los abusos, la violencia, la falta de respeto de la autoridad y la desigualdad social, de salud como laboral.

Además, a través de sus experiencias dolorosas dieron a conocer a las demás que no están solas y que pueden externar lo que a ellas les pasó, cada quien a su tiempo.

Resaltó el caso de tres alumnas del Colegio de Bachilleres (Cobac), quienes cubiertas de rostro denunciaron que sus compañeros las acosan e incluso les llegaron a pedir fotografías. Señalaron a una "estrella del basquetbol" por hacer tocamientos a las mujeres, sin embargo las autoridades no hicieron nada y el alumno sigue estudiando.

"También hay profesores que acosan a las compañeras y ya nos cansamos, cada vez que vamos a reportar nos dicen que es nuestra culpa y que tardamos en reportarlo, además el baño de las mujeres está demasiado descubierto y la mayoría de las veces siempre están los hombres enfrente del sanitario".

Este fue solo uno de los muchos testimonios que se dieron a conocer durante la manifestación, donde también acudieron familiares y conocidos de mujeres a las que jamás se les hizo justicia y que siguen sin aparecer, como el caso de Dianita quien fue asesinada por su novio Javier "El Demonio" que la apuñaló 32 veces, y el de la joven Berenice, que jamás fue localizada.