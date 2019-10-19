Nueva clínica IMSS “Va porque va”: Alcalde

El Presidente Municipal ingeniero Alfredo Paredes López, aseguró: “el proyecto del IMSS de Monclova, va porque va” al tiempo de informar que se lleva un gran avance en las gestiones.

Informó que el proyecto de construcción de la nueva clínica del IMSS al norte de Monclova, avanza sin problemas y falta poco para que inicie la construcción de un hospital general que contará con 144 camas, el nosocomio será edificado en una superficie de 30 mil metros cuadrados, donde la inversión será de 220 millones de pesos.

El alcalde Alfredo Paredes López, comentó que actualmente se trabaja en el tema de los predios, para agilizar los trámites correspondientes y el personal del IMSS, (arquitectos del Seguro Social) puedan iniciar con sus tareas.

En ese sentido el munícipe agregó que una vez que concluya lo relacionado con los predios, se iniciara por parte de la presidencia municipal, los estudios para llevar los servicios primarios a pie de banqueta, con el fin de agilizar los trabajos de construcción.

Lo anterior fue parte de los temas que se abordaron durante la reunión sostenida el día de ayer, entre el Presidente municipal de Monclova Alfredo Paredes y el Secretario General del IMSS, Javier Guerrero.

EN NOVIEMBRE LLEGARÁ EQUIPO PARA REFORZAR LA CLÍNICA SIETE

Por otra parte el alcalde Alfredo Paredes, dijo que será en los meses de noviembre y diciembre, cuando llegue a la clínica siete del Seguro Social, equipó que ayudará a solventar las necesidades que existen desde hace tiempo en la mencionada clínica.