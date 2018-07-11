Obesos y diabéticos 25% de los policías

Más de 40 elementos de Seguridad Pública padecen de sobrepeso, diabetes e hipertensión.

El director de Seguridad Pública, Gerardo Arellano Acosta, informó que 42 de los más de 180 policías de la corporación, es decir, alrededor del 30 por ciento registran sobrepeso, obesidad y alguna enfermedad crónica como la diabetes.

Director de Seguridad Pública; Gerardo Arellano Acosta.

Manifestó que con anterioridad se llevó a cabo un programa de revisión de salud a policías municipales, arrojando un alto número de policías con estos problemas, para ello se elaboró un programa para que elementos de Seguridad Pública acudan ante instalaciones del DIF Municipal y se les programe un régimen alimenticio.

Reconoció que dicha programación debió de haberse implementado desde hace un mes, sin embargo no se llevó a cabo por el arduo trabajo que se tenía dentro de la corporación, además por el periodo de elecciones.

Indicó que no es muy alto el porcentaje de oficiales que requieren atención, sin embargo deberán estar vigilados a fin de mantener una salud óptima para el mejor desempeño de sus labores.

"Con problemas alimenticios, obesidad no es un alto porcentaje de obesidad mórbida, pero sí hay unos tres que sí presentan un problema de sobrepeso, además un alto número de hipertensión y diabetes", finalizó.