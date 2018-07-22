Obligan descanso en transporte federal

Monclova, Coah.- Con la nueva Norma 087, el país contará por primera vez con lineamientos sobre los tiempos de operación y descanso en el transporte federal, a fin de reducir accidentes y robos.

Los conductores de unidades de carga no deberán conducir más de 14 horas continuas, con esta norma que entra en vigor a finales de agosto o principios de septiembre.

Además, aplicará medidas obligatorias al gremio transportista y sanciones económicas por incumplir, pues antes sólo debían llevar una bitácora del número de horas de viaje de los operarios y muchos de ellos continuaban conduciendo mientras no sintieran cansancio, indicó Gerardo Bortoni González, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga.

Gerardo Bortoni González, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga.

“Hay una nueva norma de conducción, la 087, en la cual van a estar regulados los horarios de trabajo de los operadores, practicándose exámenes médicos en la carretera y eso va ayudar a que la vigilancia de la autoridad sea mayor, están desarrollando un programa de paraderos seguros”, manifestó.

En Coahuila, la Canacar solicitó al gobernador Miguel Ángel Riquelme en reciente reunión del sector, la creación de dos paraderos seguros, uno en Saltillo y otro en Torreón, dado que en la región Centro se cuenta con uno improvisado en el municipio de Castaños.

Los paraderos que deben establecer los estados a nivel nacional, dijo, contarían con espacio para la pernocta de las unidades y choferes con seguridad de alguna corporación policiaca.

Con la nueva disposición, agregó Bortoni González, obligarán al conductor a descansar y preferentemente dormir en la noche y transitar de día, ya que la mayoría de los robos se registran durante la noche y madrugada.

Reconoció que aumentó el número de robos a las unidades de carga y en lo que va del año registran 30 en estados de Puebla, Veracruz, Guadalajara, San Luis Potosí y Ciudad de México.

El líder transportista indicó que las unidades con carga de acero que parten de la región Centro, no cruzan el estado de Tamaulipas, hoy un sitio de violencia y robos, dado que sus viajes son al centro y sur del país.