Obligarán a usar cubrebocas en clases

El uso del cubrebocas se mantendrá al interior de las escuelas, a pesar de la disminución en el número de contagios de Covid, y la eliminación del uso obligatorio en espacios públicos, esto con el fin de garantizar la seguridad de los alumnos y generar tranquilidad entre padres de familia.

A nivel estatal se ha dado a conocer que ya no será obligatorio el uso de cubrebocas en los espacios públicos, al disminuir el riesgo de contagio de la población y como una manera de retomar las actividades.

A pesar de esto, Félix Alejandro Rodríguez Ramos, Director de Servicios Educativos de la región Centro señaló que dentro de los planteles se mantendrá el uso del cubrebocas, para la seguridad de los alumnos.

Señaló que se mantendrá el uso de este aditamento, tanto dentro de los salones como en los espacios abiertos durante el recreo, esto con la finalidad de cuidar a los menores y evitar un contagio, además de dar tranquilidad a los padres.

“Es importante decir que muchos de nosotros con la conciencia que tenemos, es un hábito que estamos teniendo para usar el cubrebocas, creo que aún y con los esfuerzos del estado, el Subcomité de Salud, los alcaldes y la vacuna, ha hecho que esto disminuya, pero debemos decir que aún no ha terminado y debemos seguir cuidándonos”.

Mencionó que por el momento se tiene una disminución en el número de casos positivos y que actualmente en las instituciones educativas no se cuenta con ningún contagio, después de haber sido fuertemente golpeado.

Rodríguez Ramos indicó que continúan trabajando para el regreso a clases presenciales, en donde actualmente el 90 por ciento de los alumnos está de manera presencial y únicamente 8 mil alumnos faltan por integrarse, por lo que reiteró que es necesario continuar con estas medidas, para lograr que el 100 por ciento regrese a clases.