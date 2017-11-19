Obligatorio seguro para salir a carretera

Es obligatorio que vehículos de modelo 2012 hacía arriba que circulen por carretera federal cuenten con seguro de daños a terceros y los que no cumplan pueden ser sancionado por la Policía Federal.

El agente de seguros Arturo Cabrera Barrón comentó que desde hace algunos años se estableció que los vehículos de cierto modelo que circularan por carretera deben contar con seguro de daños, pero para el 2019 deberá ser la totalidad de los vehículos, sin importar año ni modelo.

Indicó que aquellos automovilistas que incumplan con esta medida pueden ser sancionados por los elementos de la Policía Federal de Caminos con una multa de mil 800 a 3 mil 600 pesos, casi el valor de un seguro de daños.

Dijo que los elementos pueden detener a los conductores por cometer alguna falta, verse involucrados en algún accidente o simplemente por una revisión de rutina, donde pueden solicitarles la póliza de seguro.

“La infracción por no contar con seguro es por más de tres mil pesos, casi el costo del valor de un seguro de daños, es por ello que es importante que las personas tomen sus precauciones antes de salir a carretera”, afirmó el agente.

De igual forma, Cabrera Barrón comentó que es importante recordar que el gobierno de Coahuila entregó un seguro por hasta 30 mil pesos a propietarios de unidades automotrices que cubrieron el pago de tenencia e impuestos por derecho de Control Vehicular.