Obrero exhibe baja injustificada de AHMSA y exige respuesta: "Ni aviso, ni convenio"

Monclova, Coah.— Luis Ángel Pérez, exobrero de Altos Hornos de México (AHMSA), denunció públicamente a través de redes sociales que fue dado de baja de la empresa sin previo aviso ni oportunidad de negociar un convenio de salida. La queja, que refleja el malestar de decenas de trabajadores en la misma situación, fue acompañada por una constancia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que confirma su baja oficial el 31 de julio de 2024.

"AHMSA... sólo falta que un perro me.....", escribió Pérez en su cuenta de Facebook, criticando que fue retirado sin explicación y sin respeto a sus derechos laborales. "Me dieron de baja nomás por sus tan.....", añadió, visiblemente indignado por la falta de comunicación por parte de la empresa.

Según el trabajador, un representante identificado como Ismael le informó que únicamente los empleados activos ante el IMSS estarían considerados para recibir su finiquito. Aquellos que ya no aparezcan en el sistema —como él— quedarían fuera del proceso. "Tal vez entendí mal, pero si no estás activo en el IMSS, no estás en la lista de espera para finiquitar", expresó en su publicación, exigiendo justicia y responsabilizando al gobierno de permitir estas presuntas irregularidades.

El documento compartido por Pérez muestra que su relación laboral con AHMSA, registrada ante el IMSS desde agosto de 2021, concluyó oficialmente el 31 de julio de 2024. Este hecho podría respaldar su argumento de haber sido dado de baja sin recibir información o derechos de liquidación. Hasta el momento, ni la empresa ni las autoridades laborales han emitido una postura oficial sobre el caso, mientras se multiplican las voces de trabajadores exigiendo transparencia, justicia y respeto a sus derechos