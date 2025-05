Trabajadores de AHMSA entregan manifiesto a Sheinbaum y reciben promesa de avances

En un esfuerzo por hacer escuchar su demanda, miembros del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA viajaron a la región carbonífera de Coahuila para acercarse a la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque el encuentro fue breve, lograron entregarle personalmente un manifiesto en el que exponen la urgencia de reactivar la siderúrgica y proteger los derechos de los trabajadores.

Julián Torres, líder del grupo, subrayó la importancia del acercamiento: "Era fundamental hablar con ella, aunque fuera solo unos minutos. Queríamos asegurarnos de que nuestra voz fuera escuchada y que el Gobierno Federal tuviera presente la crisis que enfrentamos", expresó.

Según Torres, Sheinbaum recibió el documento con interés y respondió que la situación de AHMSA sigue siendo una prioridad. "Sí, sí me acuerdo, no me olvido. Estamos trabajando en esto, hay muy buenos avances, esperen noticias próximamente", aseguró la mandataria, generando esperanza entre los trabajadores.

El líder sindical afirmó que confía en la voluntad del gobierno para resolver el conflicto, aunque reconoció que el proceso depende de la evaluación y venta de los bienes de la empresa.

Además, Sheinbaum mencionó que secretarías como Trabajo, Hacienda y Economía están involucradas y trabajando intensamente para encontrar una solución definitiva que beneficie a miles de familias en Monclova.