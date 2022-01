Ocultan Covid para evitar rebajes

Trabajadores prefieren ocultar que cuentan con síntomas de Covid-19 para no verse afectados en sus percepciones al ser incapacitados y recibir tan sólo el 60 por ciento de su sueldo, con lo que exponen al resto del personal.

Durante los últimos días se incrementó el número de contagios entre la población y entre los trabajadores al interior de las empresas de la localidad, por lo que muchos trabajadores están siendo incapacitados.

Personal de Technotrim denunció de manera anónima que durante la última semana se tuvo un aumento en el número de contagios, por lo que la empresa no se daba abasto para revisar a los trabajadores que tenían síntomas.

Debido al alto número de contagios, se decidió dejar a los trabajadores que presentarán sólo síntomas leves, para continuar con la producción, a pesar del riesgo que esto representa para el resto del personal y sin que el sindicato de la CROC intervenga.

Así mismo se indicó que muchos trabajadores han decidió ocultar los síntomas y ocultar que son portadores del virus para seguir laborando, al mencionar que de lo contrario no recibirán su salario completo.

"Son personas que saben que traen con el Covid, traen los síntomas pero no dicen nada, se pasan sin reportarlo porque luego no les van a pagar y así anda mucha gente en las líneas de producción pero no dicen nada".

Incluso los trabajadores acuden en el transporte de la empresa, representando un riesgo de contagio para el resto del personal con el que tienen contacto, y provocaría que se esparza el virus.