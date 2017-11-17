Ocupa región 3er lugar en suicidios

La región Centro ocupa el tercer lugar estatal en índice de suicidios consumados, donde el 80% son hombres y el 20% mujeres.

En lo que va del año se han registrado 20 casos y el mecanismo de asfixia por ahorcamiento ha sido el método preferido para acabar con la vida.

En conferencia presentada a alumnos de la Universidad Vizcaya de las Américas, para celebrar el Día del Criminólogo, el Perito Médico Forense de la Fiscalía del Estado, César Salvador Reyes Dimas, sostuvo una plática con los alumnos a fin de que conozcan las características del homicidio y saber si hay delito o no que perseguir.

Explicó que el suicidio consumado es un evento que por desgracia lleva a la muerte a muchas personas, el mecanismo que más utiliza el que pasa por estas fases del suicidio, lo realiza por el mecanismo de asfixia por ahorcamiento, posteriormente utilizando arma de fuego, armas blancas y por último por sustancias químicas como el ácido muriático.

Destacó que a comparación del año anterior el índice de suicidios va en aumento, de uno a dos casos mensuales más que el año 2016, en edades promedio de 14 a 29 años.

“El hombre es más resistente a que la depresión lo lleve a este mecanismo de muerte, la mujer es más espiritual y más religiosa y el hombre está menos apegado a la cuestión de la religión, además la cuestión de la conducta suicida, los padecimientos como la depresión, la salud mental, por lo general hay muy pocos médicos especialistas en psiquiatría, psicología hay más por las escuelas, pero anteriormente había 4 psiquiatras” mencionó.

Detalló que el suicidio es un problema de salud pública y hay que enfrentarlo con políticas públicas, en el cual el sistema de salud en los servicios de salud mental debe de existir más personas en el ejercicio de este trabajo para la prevención.