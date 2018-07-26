Oferta farmacia agua purificada caducada

Con un anuncio de “Oferta Options Drinks, agua purificada 500 ml 2 x $10” ofrece a la comunidad agua caduca, la farmacia Benavides que se ubica sobre avenida Juárez y Ejército Mexicano de la colonia El Pueblo.

La tarde de este lunes uno de los clientes acudió a la farmacia y compró dos botellas por diez pesos para aprovechar la promoción.

“La verdad estaba accesible el costo y las compré, cuando abro y doy el primer trago me supo extraño, sin embargo no le di importancia, cuando regreso a mi trabajo vuelvo a tomar de la botella le encuentro un sabor más extraño, a lo que verifico la caducidad y esta indicaba al 22 de abril del 2018”, mencionó.

Intoxicación, enfermedades gastrointestinales, vómito, diarrea y problemas de dermatosis es lo que puede ocasionar al consumir agua caduca, así lo manifestó el doctor Ramiro Tijerina.

El lote tiene marcado el 22 de abril del 2016, y caducidad 22 de abril del 2018.

“El tratamiento que deberá seguir un paciente, es tratamiento antibiótico a base de rehidratación oral, si es que trae vómito pues pierde los electrolitos, el sodio, potasio de cloro hay que recuperarlos por vía oral”, mencionó.

Dijo, corren mayor riesgo los niños y personas de edad avanzada, sin embargo si al momento de consumir el agua, la persona está baja de defensas, presentará un cuadro de intoxicación grave por lo que habrá de rehidratarse vía intravenosa para recuperar los líquidos perdidos.

Por otra parte el presidente de la Asociación Nacional de Plantas Purificadoras, Roberto Alencaster, explicó que el agua no tiene una fecha de caducidad, tiene una fecha de consumo preferente, pero el agua siendo pura no sufre ninguna alteración en cuanto a sus características, inodora, incolora insabora.

Presidente de la Asociación Nacional de Plantas Purificadoras, Roberto Alencaster.

“Lo que pudiera suceder desde la desinfección de la botella puede ser el proceso mismo del agua que haya sufrido alguna alteración, que el proceso haya sufrido alguna alteración en algunos de sus pasos”, indicó.

Sin embargo el hecho de ponerle una fecha de caducidad es responsabilidad de la compañía, así mismo de la farmacia por el producto que venden porque no la están regalando y tendrían que responder por el principio de calidad del producto.

Cabe mencionar que las botellas en oferta tienen un lote de 22/04/16 y el consumo preferente es del 22/04/18, lo que significa que el vital líquido lleva almacenado más de dos años.

Corresponde al área de Salud analizar el vital líquido y verificar si se tiene alguna bacteria, con ello dictaminar cuáles son los problemas de salud que pueden afectar a la población, lamentablemente la titular de Jurisdicción Sanitaria Cuarta, Rosa Nilda González Arocha, no se encontraba en la oficina, por lo que este día se acudirá de nueva cuenta a oficinas de Salud para solicitar analizar el agua.