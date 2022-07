Ofertan "raids" riesgo y muerte

Por ahorrar unos cuantos pesos decenas de personas se arriesgan a viajar en servicios que se brindan mediante plataformas digitales o de "raid" y en caso de un accidente no hay quién se haga responsable, ni seguro que los ampare.

El boleto de autobús de Monclova a Monterrey tiene un costo aproximado a los 600 pesos por persona, un Uber cobra 250 pesos, la gente que requiere viajar a esa ciudad se arriesga a viajar sin pensar en las consecuencias, sin un seguro de vida.

El lamentable accidente ocurrido el pasado domingo en la carretera Monterrey-Monclova, dejó pensando a decenas de ciudadanos, Nay Cantú señaló que hace aproximadamente tres semanas solicitaron el servicio de Monterrey – Monclova, venía junto a su esposo, su hija y otra pasajera a la que no conocían.

En todo el camino el chofer nunca soltó el celular, conducía a alta velocidad, contestaba mensajes, llamadas, veía redes sociales, aunque Nay estuvo a punto de decirle que dejara el teléfono, no lo hizo por no entrar en controversia pero tras lo ocurrido el domingo se da cuenta que a cualquiera le puede pasar.

El accidente le hizo tomar un poco de conciencia, recomendó a la gente hablar, no quedarse callada cuando el chofer no está haciendo un buen trabajo y reportarlo pues hay que ser responsables pues no solo la vida del conductor está en riesgo sino que hay más pasajeros.

"Son una ciudadana pero la gente va a asuntos personales, a veces a consultas a Monterrey a un trámite o algo, el autobús está bien caro cobran casi 600 pesos por persona", comentó.

Es mucha la gente que contratan Uber todos los días y ni siquiera brindan un seguro a los usuarios, no hay quien responda, no hay central de radio, regularizarlos.

Nadie se hará responsable de las personas que lamentablemente fallecieron en ese accidente automovilístico, desafortunadamente los dos choferes fallecieron por lo que no se sabe quien tuvo la culpa.