Ofertaron SNE más de 10 mil vacantes

El 2022 fue un año que se caracterizó por la generación de fuentes de empleo en la región Centro, tanto de empresas nuevas como las ya existentes, que se encuentran en proceso de expansión, que habla del crecimiento económico de la localidad.

El día de ayer se realizó la última Jornada de Contratación por parte del Servicio Nacional del Empleo, donde se ofertaron más de 300 vacantes, con la participación de 13 empresas de la localidad.

Edna Heredia Alarcón, Coordinadora Regional del Servicio Nacional del Empleo, señaló que a diferencia de otros años, el 2022 cierra con una importante generación de empleo, la apertura de vacantes y con mucho trabajo, el cual se espera continúe al inicio del próximo año.

Señaló que este es un fenómeno que se dio a lo largo del año, donde se tuvo gran actividad con la realización de 18 Jornadas de Empleo y de 3 Ferias del Empleo, que fueron eventos masivos.

Dentro de estas ferias y jornadas se ofertaron cerca de 10 mil 230 plazas, en las diferentes empresas, y se logró la colocación de alrededor del 40 por ciento de acuerdo a estadísticas de la dependencia.

Indicó que durante este año se triplicó la oferta de empleos, en relación del 2021, así como se duplicó la atención que se dio a las empresas y a los buscadores de empleo, con lo que se refleja un crecimiento importante.

Fueron poco más de 4 mil empleos, los que se concretaron este año a través del SNE, con lo que se recuperaron los empleos perdidos durante la pandemia y continuarán los procesos de contratación en lo que resta del año.

“Muchas personas creen que porque esta cerrando el año no van a contratar, pero ahorita las empresas mantienen abierta su contratación y esperamos que esto continúe al inicio del año, por lo que invitamos a las personas que están en busca de un empleo para que acudan a la dependencia”, indicó.