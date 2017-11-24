Oficializan relevo en San Francisco

El obispo Raúl Vera López señaló que es necesario recuperar la humanidad y recuperar los parámetros de ética y moral que se han perdido en la sociedad actual, al alejarse de los principios básicos. La tarde-noche de ayer, el Obispo de la Diócesis de Saltillo acudió a Monclova para hacer el nombramiento oficial del párroco Fray Víctor Hugo Castillo Montero que asumió el cargo al frente de la parroquia San Francisco de Asís desde el pasado mes de octubre y que el día de ayer se oficializó su nombramiento.

Dentro de su mensaje a los feligreses que estuvieron presentes, el Obispo mencionó la importancia de recuperar la humanidad, así como rescatar los principios que deben de existir entre la población.

Señaló que se ha ido perdiendo ese mensaje que se nos dio sobre lo bueno y lo malo, en donde se nos muestra la manera de actuar de manera consciente de acuerdo a las normas que permiten el crecimiento espiritual.

Indicó que existen muchas personas que toman decisiones de acuerdo a sus necesidades, a sus intereses, sin importarles el daño que ocasionan.

“Ahorita vemos las barbaries que estamos haciendo con la naturaleza, es necesario regresar a los principios de la conciencia moral que tenemos desde niños, en donde sabemos distinguir qué está bien y qué está mal”, indicó.