Ofrece CEUC plan de prepa y licenciaturas

El Centro Universitario Coahuilense (CEUC) campus Monclova ofrece inscripciones gratuitas para alumnos que deseen formar parte de este Centro de Estudios, ofrecen Bachillerato, Preparatoria Abierta y Licenciaturas con un periodo de 2 años y 8 meses, además de maestrías y diplomados.

El Director General de CEUC Cesar Julián Ramos informó que la Universidad cuenta con una gama amplia de oportunidades de estudiar para jóvenes y adultos que deseen ingresar, los horarios y costos son flexibles, además de ofrecer el Sistema Sabatino y Dominical, como su nombre lo indica serían las clases los días sábados y domingos en horarios de 8:00 a.m. a 16:00 horas.

Personal docente capacitado.

Explicó que se cuentan con turnos matutino y vespertino de lunes a jueves, ofreciendo Bachillerato, Preparatoria abierta y licenciaturas como Derecho, Administración de Empresas, Contador Público y Auditor, ofreciendo estas carrera en un lapso de 2 años y 8 meses, mientras que licenciaturas en Mercadotecnia Internacional, Comunicación y Sistemas Computacionales a tres años.

Los costos dijo son accesibles para los estudiantes, además de una beca del 25 por ciento de descuento, para alumnos de Bachillerato se ofrece inscripción gratuita y mensualidades de 800 pesos, mientras que la Preparatoria abierta una mensualidad de mil pesos.

Director General de CEUC; Cesar Julián Ramos.

“Para las carreras universitarias tampoco se cobra inscripción, y la mensualidad es de 1540 pesos, pero con la beca del 25% vienen pagando solo 1180 pesos mensuales, son precios y horarios súper accesibles para que las personas puedan estudiar” mencionó.

Cabe mencionar que el Centro Universitario Coahuilense (CEUC) se ubica sobre la calle Carranza en la Zona Centro de esta ciudad, se cuenta con campus en municipios como Sabinas, Allende, San Pedro, Viesca, Matamoros y San Buenaventura.

Actualmente se tiene una matrícula de 100 personas en Bachillerato, Preparatoria Abierta 140 y en Universidad un total de 350 alumnos, día a día CEUC va en constante crecimiento y se perfila para ser la favorita de jóvenes y adultos mayores que desean continuar sus estudios.

Cabe mencionar que para el mes de septiembre arrancan clases de Universidad por lo que exhortan a interesados presentarse en instalaciones del Plantel donde pueden recibir atención personalizada además de un recorrido por la escuela, o bien marcar al número de teléfono 8666 48 17 63.

El Director de CEUC mencionó que aunado a la información que requieran jóvenes interesados también se les puede practicar un test con la psicóloga del Instituto para aquellas personas que aún no tienen definido qué quieren estudiar, con esta valoración se dará una recomendación de acuerdo al análisis sin ningún compromiso.

CEUC ofrece Bachillerato, Preparatoria Abierta y Licenciaturas con un periodo de 2 años y 8 meses, además de maestrías y diplomados.