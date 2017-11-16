Ofrece Náhuatl mejorar la FCA

Con 18 años de antigüedad como docente de la Universidad Autónoma de Coahuila, el director electo de la Facultad de Contaduría y Administración es el profesor Juan Jesús Náhuatl Arreguín, quien fue elegido por la mayoría de los alumnos y el personal docente de esta institución el pasado martes.

El profesor de Administración, Desarrollo Sustentable y Planeación Estratégica, todo dentro del ámbito administrativo, dijo que luchará por beneficiar cada vez más a la comunidad estudiantil de la Facultad.

Luego de haber sido beneficiado con 773 votos en la elección realizada en la institución aseguró que no defraudará a los miembros de su escuela.

Planea presentar mejoras en todo ámbito, cursos extracurriculares a todos los docentes y alumnos para que se fortalezcan en diferentes tópicos, ya sea trabajo o negocio.

“La educación va cambiando todos los días, desde cómo dar la clase, las experiencias de los muchachos, las vinculaciones con las empresas son algunos de las acciones que mejoraremos, los estudiantes solicitaron remodelación de infraestructura por lo que se va a hacer, se mejorarán áreas deportivas” mencionó el Director electo.

Tomará protesta la próxima semana, entre el martes y jueves, posiblemente estará presente el rector Blass José Flores Dávila, el egresado de la Universidad Popular Autónoma de Puebla se prepara para el evento.