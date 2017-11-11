Ofrece Wong Center vida sin dolor y libre movimiento

Nadie está exento a presentar una lesión muscular, esto ha generado depresión entre la gente, sobre todo en deportistas o personas de la tercera edad pues tal parece que nada vuelve a ser lo mismo, pero no todo está perdido pues con una buena terapia física y rehabilitación la realidad puede ser mejor.

Moisés Martínez Wong Especialista en Kinesiología y Fisiatría habla acerca de este y otros padecimientos como el estrés que son comunes en la vida del ser humano. Señala que en Wong Center donde existen especialistas en Terapia Física, Rehabilitación y

Spa es común ver a este tipo de pacientes que llegan con la mentalidad en que no podrán ser los mismos después de una fractura, después de sentir un dolor muscular o tener estrés acumulado.

Aquí se cuenta con instalaciones adecuadas, equipos de punta y sofisticados que pueden ayudar a que el paciente tenga una mejor calidad de vida y dejen de vivir con el dolor, pues es mejor llevar una vida sin dolor y con libre movimiento.

Hace un año y medio que se instaló Wong Center en Monclova y muchos ciudadanos han mejorado sus vidas.

Cualquier persona ha sentido que amanece con el cuello torcido o al levantar algún objeto pesado se presenta un dolor, es un problema circular, el estrés o la mala postura puede generar contracturas musculares que llegan a convertirse en un problema crónico.

Cuando se tiene un dolor por más de tres meses ya se considera crónico, en Wong Center se tienen tratamientos avanzados y con pocas sesiones incluso con una sola sesión se puede revertir esta situación de malestar.

Los profesionistas de la salud en Fisioterapia, Kinesiología y Fisiatría Moisés Martínez y Mónica Palacios están calificados para brindar este servicio, muchas veces el malestar de la persona puede emporar con ir con un sobandero que solo provoca que la salud del paciente empore.

Quienes recurren con mayor frecuencia son oficinistas, ejecutivos, amas de casa, deportistas, personas mayores que presentan alguna fractura y que entran en depresión porque su movimiento no es el mismo de antes de la fractura de cadera, de tobillo o de cualquier otra parte del cuerpo.

Deportistas que por sobrecarga de ejercicio se ven fatigados o con algún espasmo muscular, jugadores de beisbol, futbol que tuvieron algún mal movimiento y tuvieron algún desgarre muscular son de los pacientes más frecuentes además de personas mayores.

Trabajan mediante una técnica única en la región llamada microelectrólisis percutánea MEP, se utiliza ampliamente en deportistas, es una técnica Argentina que se tiene en instituciones de primer nivel como el Comité Olímpico Mexicano, la Selección Mexicana y la mayoría de los equipos de futbol de primera división.

Estos servicios tienen un valor adecuado, se cuenta con facilidad de pago y paquetes que se adecuan a la situación económica del paciente.

El estrés regularmente está presente en la vida del ser humano y de no ser tratado de la manera correcta puede generar diversas enfermedades.

A veces es imposible no sentir estrés, pues las exigencias laborales, el trabajo acumulado, estar sentadas durante mucho tiempo y después hacer cualquier movimiento brusco genera malestar muscular y con esto el estrés.

Principalmente oficinistas, que sienten dolor de espalda, de cintura, de hombros, pero cualquier persona está expuesta a sentir estrés que llega al cuerpo por problemas familiares, personas que no se toleran o incluso rupturas amorosas.

Existen alternativas para terminar con este malestar, que es un estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal y que provoca trastornos físicos y mentales, alternativas que se pueden encontrar con los especialistas de Wong Center.

