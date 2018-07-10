Ofrecen 850 mil por regreso de médicos

Saltillo Coah.-De cada 10 médicos jubilados del Seguro Social, que son convocados para continuar prestando sus servicios —por 5 años más a cambio de un bono de 850 mil pesos—, solo aceptan 2, arrojando una respuesta que no esperaban las autoridades de la institución.

Enrique Ramón Orozco Besenthal, delegado en el IMSS Coahuila, informó que los especialistas prefieren irse a casa aun y cuando se ofrecen grandes beneficios, pues siguen cobrando su sueldo, reciben su pensión y aunado a ello, al finalizar los 5 años de trabajo extensivo, el Seguro Social les otorga un fondo de 850 mil pesos.

“Nos responde el 30 por ciento, no hemos obtenido la respuesta que quisiéramos, llevamos muy pocos, si se nos jubilan 10 médicos se les hace la oferta, 7 califican y de ellos 2 se nos quedan, 4 se nos van”, lamenta.

El programa de la Delegación Coahuila inició durante los primeros meses de 2018 con la finalidad mantener más especialistas en las Unidades de Medicina Familiar para ofrecer una mejor atención a los derechohabientes.

Actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social ofrece la atención médica a 780 mil asegurados, sin embargo, aumenta la cifra a más de 2 millones 4 mil derechohabientes, por los familiares que afilian.

En enero de este año Orozco Besenthal reconoció que en Coahuila hacen falta al IMSS al menos 180 médicos especialistas, de aquel tiempo a la fecha la situación prácticamente no ha cambiado y la institución sigue enfrentando severa escasez de personal médico.