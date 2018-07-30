Ofrecen asesoría médica sin costo

El Comité Local de la Sección 147 mantiene el convenio de asesoría médica con un galeno particular de la localidad, a fin de apoyar a los trabajadores que requieran alguna valoración o una segunda opinión.

El vocero de la sección sindical, Carlos Torres Terrazas mencionó que como organización buscan la manera de apoyar a los trabajadores de diferentes áreas y es por eso que cuentan con el apoyo del doctor Raúl de Hoyos.

Señaló que este convenio permite que si algún trabajador o familiar requiere una consulta, valoración, pueden acudir sin ningún costo, únicamente realizarían el pago en caso de que se requiera un estudio o medicamentos.

Los representantes sindicales pueden pedir que el galeno visite a los trabajadores en caso de que estén hospitalizados, para que les realice una valoración y les den una segunda opinión adicional a la que otorga el Seguro Social.

“Recordamos que como sindicato vemos mucho por lo que son los accidentes de los obreros, por el tema de salud, y en ocasiones llevamos al doctor (al Seguro Social) para que los valore y les dé su opinión en cuanto a su salud”.

Mencionó que es un convenio que se tiene desde la pasada administración y que se continua con el cambio de la Secretaría General a fin de apoyar a los trabajadores que lo requieran.