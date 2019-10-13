Ofrecen ayuda a mujeres con cáncer

La Fundación Nuccma se unió a Consultores Avanzados de Vida de Monterrey para informar sobre el “Plan Vida Mujer”, donde se ofrece apoyo económico a las mujeres en caso de adquirir alguna enfermedad y cubre todo tipos de cáncer, esto a raíz del aumento de este padecimiento.

Rosa María Villarreal presidenta Fundación Nuccma indicó que en la fundación tienen alrededor de 300 pacientes registradas desde el 2011, a quienes se les da apoyo médico, nutricional y psicológico a las que asisten estando en tratamiento o cuando terminaron con éxito y están libres de cáncer.

Alma Ruth Martínez Pablos, promotora de seguros en Consultores Avanzados de Vida, indicó que “Plan Vida Mujer”, otorga el respaldo necesario para que logren sus objetivos y metas a través de la generación de ahorro, al mismo tiempo de brindar la tranquilidad de proteger lo que más quieren.

“Adicional a contar con la protección de vida e incapacidad, cuentan con coberturas por cáncer femenino y otros padecimientos comunes en la mujer, además de cubrir complicaciones en el embarazo y del recién nacido, adicional a la oportunidad de contar con protección en caso de viudez”.